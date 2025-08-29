День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам’ять захисників і захисниць, які загинули за свободу та незалежність держави. У цей день українські військові та представники влади висловили слова вдячності й співчуття.
РБК-Україна зібрало окремі звернення.
Український президент Володимир Зеленський зауважив, що щороку 29 серпня українці вшановують памʼять усіх полеглих воїнів - захисників і захисниць України, які загинули в боях заради держави та незалежної України.
"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається", - наголосив він.
Президент України віддав шану всім, хто став на захист країни, і вшанував пам’ять загиблих у боротьбі за її свободу.
"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!", - сказав він.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов приєднався до дня вшанування пам'яті.
"Іловайська трагедія назавжди закарбувалася в колективній пам’яті українського народу. В полях Донеччини свої життя за свободу України поклали добровольці, патріоти, які в період невизначеності взяли до рук зброю, щоб захистити державу від російських загарбників", - зауважив він.
Буданов підкреслив, що саме в Іловайську українські добровольці вперше зіткнулися з регулярними російськими військами та показали, що український воїн б’ється до кінця.
"Історія доводить - росіяни не змінюються. В Іловайську російські офіцери гарантували “зелений коридор”, а натомість відкрили вогонь по колонах, що відходили. Сьогодні ж, коли росіяни говорять про “мир”, вони продовжують убивати українських дітей у їхніх домівках", - пояснив глава ГУР.
Буданов своєю чергою також віддав шану всім українським оборонцям, які загинули в боротьбі за незалежність.
Не став осторонь і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам’ять захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність". - сказав він.
За його словами, російська агресія, що почалася у 2014-му, щодня забирає життя українців і кожна втрата - це невимовний біль для близьких, для побратимів і посестер по службі, для всієї України.
"Але жертва кожного українського воїна не є марною. Вона лягає в підмурівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам'ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов’язує бути стійкими і сильними в обороні України", - зауважив він.
Високопосадовець підкреслив, що слава і пам’ять назавжди залишаться за тими, хто віддав життя за Україну.
"Вічна слава і вічна памʼять всім, хто віддав життя за Україну. Їхні імена навічно вписані в історію України. Їхній подвиг навічно закарбований у літописі нашої незалежності", - наголосив Сирський.
Зауважимо, що в Україні щороку наприкінці літа відзначають День пам'яті загиблих захисників України.
Докладніше про встановлення цього пам'ятного дня, важливість для кожного українця дати 29 серпня та план заходів, затверджених Кабінетом міністрів цього року, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що сьогодні, 29 серпня, у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за жертвами вчорашньої масованої атаки ворога на столицю.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.