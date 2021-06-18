День отмены рабства: Байден согласовал новый праздник в США

.@SteveOsunsami shares his experience celebrating Juneteenth as a young boy: "It was a family reunion...It was a celebration that usually didn't happen in mixed company, but that is changing today." https://t.co/Ywb40GHthQ pic.twitter.com/Vszx735Ecu — ABC News Live (@ABCNewsLive) June 17, 2021

Накануне Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США. Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

Juneteenth также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы гарантировать, что афроамериканцы, которые все еще находятся в рабстве, были освобождены после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.