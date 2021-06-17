Конец рабства: в США утвердили новый государственный праздник

Конгресс в США утвердил новый государственный праздник на 19 июня. В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних афро-американских рабов в Техасе после гражданской войны.

Об этом сообщает АВС News.

Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США.Сейчас он ожидает подписи президента Джо Байдена . Когда Байден подпишет закон, 19 июня официально станет федеральным праздником, который знаменует конец рабства.

О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, яростный защитник чернокожего сообщества.

"Этот день олицетворяет свободу", - сказала она в своем выступлении.

Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

Стив Уильямс, президент Национального фонда наблюдения за июньскими событиями, поблагодарил Конгресс за этот закон.

"Народ 19 июня в восторге", - сказал он.