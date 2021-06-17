Конец рабства: в США утвердили новый государственный праздник
Конгресс в США утвердил новый государственный праздник на 19 июня. В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних афро-американских рабов в Техасе после гражданской войны.
Об этом сообщает АВС News.
Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США.Сейчас он ожидает подписи президента Джо Байдена. Когда Байден подпишет закон, 19 июня официально станет федеральным праздником, который знаменует конец рабства.
О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, яростный защитник чернокожего сообщества.
"Этот день олицетворяет свободу", - сказала она в своем выступлении.
Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.
Стив Уильямс, президент Национального фонда наблюдения за июньскими событиями, поблагодарил Конгресс за этот закон.
"Народ 19 июня в восторге", - сказал он.
"Juneteenth" также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы гарантировать, что афроамериканцы, все еще находящиеся в рабстве, были освобождены после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.
Напомним, Байден считает, что Россия страдает из-за Китая. Ей трудно удается удержать статус сверхгосударства.
Ранее сообщалось, что Байден просит Конгресс выделить на борьбу с ВИЧ 670 млн долларов. Это больше, чем планировалось раньше.