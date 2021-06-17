ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конец рабства: в США утвердили новый государственный праздник

Новина українською →
США, Четверг 17 июня 2021 07:55
Конец рабства: в США утвердили новый государственный праздник Фото: Конгресс в США утвердил новый праздник (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Конгресс в США утвердил новый государственный праздник на 19 июня. В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних афро-американских рабов в Техасе после гражданской войны.

Об этом сообщает АВС News.

Палата представителей проголосовала за принятие закона о новом празднике в США.Сейчас он ожидает подписи президента Джо Байдена. Когда Байден подпишет закон, 19 июня официально станет федеральным праздником, который знаменует конец рабства.

О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, яростный защитник чернокожего сообщества.

"Этот день олицетворяет свободу", - сказала она в своем выступлении.

Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

Стив Уильямс, президент Национального фонда наблюдения за июньскими событиями, поблагодарил Конгресс за этот закон.

"Народ 19 июня в восторге", - сказал он.

"Juneteenth" также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы гарантировать, что афроамериканцы, все еще находящиеся в рабстве, были освобождены после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.

Напомним, Байден считает, что Россия страдает из-за Китая. Ей трудно удается удержать статус сверхгосударства.

Ранее сообщалось, что Байден просит Конгресс выделить на борьбу с ВИЧ 670 млн долларов. Это больше, чем планировалось раньше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве