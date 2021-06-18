День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США

.@SteveOsunsami shares his experience celebrating Juneteenth as a young boy: "It was a family reunion...It was a celebration that usually didn't happen in mixed company, but that is changing today." https://t.co/Ywb40GHthQ pic.twitter.com/Vszx735Ecu — ABC News Live (@ABCNewsLive) June 17, 2021

Напередодні Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США. Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 19 червня 1865 року, щоб гарантувати, що афроамериканці, які все ще перебувають у рабстві, були звільнені після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.