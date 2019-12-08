За день до нормандской встречи: главные ожидания от саммита

Фото: лидеры Франции, России и Германии (kremlin.ru)

Нормандская встреча пройдет завтра в Париже

Саммит "нормандской четверки" пройдет уже завтра в Париже (Франция). РБК-Украина разбиралось с главными вопросами накануне первого для президента Владимира Зеленского саммита в этом формате.

Где и когда пройдет саммит

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Елисейском дворце. В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона отметили, что встреча начнется во второй половине дня и пообещали опубликовать более подробную программу.

Зеленский обозначил основные приоритеты

С основными приоритетами завтрашнего саммита президент Украины определился несколько недель назад и продолжает повторять их, уверяя, что не намерен жертвовать национальными интересами.

Во-первых, Зеленский будет настаивать на договоренностях о большом обмене пленными до Нового года. Во-вторых, полное прекращение огня на Донбассе и дальнейшее разведение сил по всей линии соприкосновения. В-третьих, будут подняты вопросы местных выборов в оккупированных районах.

Украинская сторона настаивает, что перед этим территорию должны покинуть незаконные вооруженные формирования, Киев должен восстановить контроль над участком границы с Россией и обеспечить выборы по украинским законам.

Что с итоговым документом?

Главный интерес представляет итоговый документ саммита, поскольку разговоры о нем начались задолго до нормандской встречи. На сегодня российская сторона утверждает, что неуместно говорить о каких-либо возможных решениях. Украина, в свою очередь, отметилась заявлением о том, что документ не будет содержать юридических обязательств.

Фракции Рады сделали предупреждение Зеленскому

На этой неделе фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" потребовали от президента на саммите придерживаться "красных линий", не жертвовать национальными интересами и не соглашаться на компромиссы, которые поставят под сомнение европейский курс страны.

Позиция России, Германии и Франции

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече в нормандском формате еще в конце октября. Каких-либо условий и требований он не объявлял, однако представители РФ уже заявили, что Москва на саммите будет настаивать на прямых переговорах Киева с оккупированным Донбассом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в целом, выступает на стороне Украины, но перед саммитом отметила лишь то, что на сегодня нет предпосылок для отмены санкций против России, которые привязаны к урегулированию на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не идет в разрез с общеевропейской позицией, однако заявил, что любой диалог с Россией, в том числе в нормандском формате, в интересах Европы.

Что такое "нормандская четверка"?

Нормандский формат в составе лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на Донбассе был запущен в июне 2014 года, а его инициатором стал тогдашний французский лидер Франсуа Олланд.

Самая продолжительная встреча "нормандской четверки" продлилась 17 часов в феврале 2015 года, по ее результатам был принят так называемый "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

В октябре того же года в Париже лидеры согласились, что минские соглашения не успеют выполнить за год, и продлили их на 2016 год. Последняя встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине на фоне обострения ситуации и срыва разведения сил. Фактически саммит оказался безрезультативным, и Украина и Россия остались на своих позициях.