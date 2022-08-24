День Независимости: поддержка решения 1991 года среди украинцев выросла почти до 100%

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом - с 62 до 97%.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, на референдуме 1 декабря 1991 года 90,3% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины.