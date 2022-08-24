UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День Независимости: поддержка решения 1991 года среди украинцев выросла почти до 100%

Фото: Независимость Украины поддерживают почти 100% граждан  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали это. Поддержка выросла до исторического максимума и превысила уровень 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом - с 62 до 97%.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, на референдуме 1 декабря 1991 года 90,3% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины.

Отметим, во время войны украинцы значительно улучшили оценку перспектив развития Украины. В мае 2022 года по сравнению с концом прошлого года количество оптимистов выросло в шесть раз - с 13% до 76%.

Читайте РБК-Украина в Google News