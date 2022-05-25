Украинцев, верящих в лучшее будущее страны, стало больше в разы, - опрос

Во время войны украинцы значительно улучшили оценку перспектив развития Украины. В мае 2022 года по сравнению с концом прошлого года количество оптимистов выросло в шесть раз - с 13% до 76%.

Ощутимо уменьшилось как число тех, кто считает, что ситуация не будет изменяться (с 38% до 13%), так и число тех, кто считает, что ситуация будет ухудшаться (с 35% до 7%).

Умеренно улучшились оценки соотношения достижений и неудач Украины за время ее независимости. Если в конце 2021 более половины опрошенных (53%) считали, что начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня преобладали неудачи, то в мае 2022 года их количество уменьшилось до 30%. В то же время, с 4% до 18% увеличилось количество тех, кто остановился на превосходстве достижений, а также с 34% до 44% возросло количество тех, кто считает, что неудачи и достижения компенсировали друг друга.

Несмотря на войну в стране, улучшились и оценки условий жизни для большинства населения Украины. Абсолютное большинство (59%) сейчас считают, что условия являются удовлетворительными (против 34% в конце 2021). Ощутимо уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия как в общем-то плохие - с 53% до 28%.

В период войны значительно улучшились оценки эффективности украинского государства. Если в конце 2021 года только 5% считало, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, то в мае 2022 года их количество возросло до 54%. Симметрично уменьшилась группа тех, кто считает, что власти почти не справляются со своими обязанностями - с 44% до 4%. Количество респондентов с промежуточной оценкой (справляются частично) почти не изменилось.

Опрос проведен 18-19 мая 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.