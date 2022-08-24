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День Незалежності: підтримка рішення 1991 року серед українців зросла майже до 100%

Фото: незалежність України підтримують майже 100% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% швидше так) зробили це. Підтримка зросла до історичного максимуму і перевищила рівень 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97% порівняно з 2012 роком - з 62 до 97%.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, на референдумі 1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності України.

Зазначимо, під час війни українці значно поліпшили оцінку перспектив розвитку України. У травні 2022 року в порівнянні з кінцем минулого року кількість оптимістів зросла в шість разів - з 13% до 76%.

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