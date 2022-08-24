День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине
Американская компания Google выпустила новый doodle, который посвятили Дню Независимости Украины. Автором рисунка стала харьковская художница Ольга Штонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на Google.
"В этот день в 1991 году украинские политики подписали Акт о провозглашении независимости и вывесили свой национальный флаг в сессионном зале здания Верховной рады, знаменуя свое освобождение от Советского Союза. Национальный праздник вспоминает всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день", - говорится в сообщении компании.
На новом doodle изображены национальные символы Украины: трезубец в виде сокола и флаг.
"День независимости в этом году имеет особое значение, поскольку Украина продолжает борьбу против продолжающегося российского вторжения", - отмечают разработчики.
Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.
Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.