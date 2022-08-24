День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на Google .

"В этот день в 1991 году украинские политики подписали Акт о провозглашении независимости и вывесили свой национальный флаг в сессионном зале здания Верховной рады, знаменуя свое освобождение от Советского Союза. Национальный праздник вспоминает всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день", - говорится в сообщении компании.

На новом doodle изображены национальные символы Украины: трезубец в виде сокола и флаг.