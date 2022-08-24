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День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине

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Киев, Среда 24 августа 2022 08:28
День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине Фото: поисковик Google (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская компания Google выпустила новый doodle, который посвятили Дню Независимости Украины. Автором рисунка стала харьковская художница Ольга Штонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на Google.

День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине

"В этот день в 1991 году украинские политики подписали Акт о провозглашении независимости и вывесили свой национальный флаг в сессионном зале здания Верховной рады, знаменуя свое освобождение от Советского Союза. Национальный праздник вспоминает всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день", - говорится в сообщении компании.

На новом doodle изображены национальные символы Украины: трезубец в виде сокола и флаг.

"День независимости в этом году имеет особое значение, поскольку Украина продолжает борьбу против продолжающегося российского вторжения", - отмечают разработчики.

Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".

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