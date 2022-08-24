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День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні

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Київ, Середа 24 серпня 2022 08:28
День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні Фото: пошуковик Google (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія Google випустила новий Doodle, який присвятили Дню Незалежності України. Автором малюнка стала харківська художниця Ольга Штонда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні

"У цей день в 1991 році українські політики підписали Акт про проголошення незалежності і вивісили свій національний прапор у сесійній залі будівлі Верховної ради, знаменуючи своє звільнення від Радянського Союзу. Національне свято згадує всіх, хто віддав життя за Батьківщину, в тому числі і тих, хто бореться донині", - йдеться в повідомленні компанії.

На новому doodle зображені національні символи України: тризуб у вигляді сокола і прапор.

"День незалежності цього року має особливе значення, оскільки Україна продовжує боротьбу проти триваючого російського вторгнення", - зазначають розробники.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає головне свято – День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі "З 90-х до сьогоднішнього дня. Нескорені українці відзначають День Незалежності".

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Google День незалежності України
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