День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

"У цей день в 1991 році українські політики підписали Акт про проголошення незалежності і вивісили свій національний прапор у сесійній залі будівлі Верховної ради, знаменуючи своє звільнення від Радянського Союзу. Національне свято згадує всіх, хто віддав життя за Батьківщину, в тому числі і тих, хто бореться донині", - йдеться в повідомленні компанії.

На новому doodle зображені національні символи України: тризуб у вигляді сокола і прапор.