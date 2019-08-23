В День Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тыс. правоохранителей

Фото: полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Нацполиции пообещали быстрое реагирование полицейских в случае необходимости

Безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Facebook.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в ходе видеоселекторного совещания сообщил, что ситуационные центры по всей территории государства будут переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, он пообещал быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

В Нацполиции также сообщили, что в целом 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.

Напомним, в адрес президента Украины Владимира Зеленского начали поступать поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. В частности президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

Послы стран "Большой семерки" (G7) также поздравили украинцев с Днем Независимости, подтвердив свою готовность и приверженность в содействии Украине на пути реформ.