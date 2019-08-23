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У День Незалежності безпеку українців гарантуватимуть 13 тис. правоохоронців

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 22:58
У День Незалежності безпеку українців гарантуватимуть 13 тис. правоохоронців
Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Нацполіції пообіцяли швидке реагування поліцейських у разі потреби

Безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності України забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції у Facebook.

Керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради повідомив, що ситуаційні центри по всій території держави буде переведено на посилений режим роботи.

Крім того, він пообіцяв швидке реагування поліцейських у разі змін в оперативній обстановці.

У Нацполіції також повідомили, що загалом 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів.

У День Незалежності безпеку українців гарантуватимуть 13 тис. правоохоронців

Нагадаємо, на адресу президента України Володимира Зеленського почали надходити вітання з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Зокрема президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна.

Посли країн "Великої сімки" (G7) також привітали українців з Днем Незалежності, підтвердивши свою готовність і прихильність у сприянні Україні на шляху реформ.

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