День незалежності США зірветься? У Вашингтоні перенесли виступ Трампа через шторм

Згідно публікацій у різних ЗМІ, у багатьох містах в рамках святкування були заплановані ті чи інші події на певний час.

Однак на ситуацію вплинув шторм та грози. Наприклад, через погану погоду учасників заходу на Національній алеї у Вашингтоні - головному місці святкування - було евакуйовано.

"Безпека наших гостей, артистів і персоналу - наш головний пріоритет. У зв'язку з сильними штормами, що наближаються, Freedom 250, Секретна служба США, поліція парків США, Національна служба парків, Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями та всі партнери, що забезпечують громадську безпеку, просять усіх гостей евакуюватися", - повідомив прес-секретар Freedom 250 Даніель Альварес.

Причому, як очікувалося, о 21:45 (04:45 за Києвом) на Національній алеї мав виступити президент США Дональд Трамп. Проте тепер виступ очікується о 23:00, більш ніж на годину пізніше запланованого. Сам Трамп також підтвердив перенесення свого виступу.

"Бурі приносять удачу в будь-якій ситуації. Вони також роблять події трохи цікавішими! Ми почекаємо, мені все одно, дві години ночі зараз чи за годину... Сьогодні суботній вечір, давайте веселитися, навіть якщо гулятимемо допізна", - заявив Трамп.

Як пишуть ЗМІ, після покращення погоди учасникам дозволять повернутися на Національну алею, але вони мають знову пройти огляд. Далі, коли людей запустять, має вступити Трамп, а після виступу відбудеться феєрверк.

Варто додати, що через погану погоду запуски феєрверків на честь Дня незалежності США було перенесено по всій країні. Їх перенесли або на ранні, або пізніші терміни.

Наприклад, у Хартфорді (штат Коннектикут), феєрверк було скасовано через грозу. У Балтіморі з тієї ж причини запуск було перенесено на 22:00. При цьому в Нью-Йорку і Талсі через шторми, що наближаєються, феєрверки були перенесені на більш раніше час.

До речі, в суботу о 13.00 над Вашингтоном почали літати літаки в рамках святкування Дня незалежності. Очікувалися, що польоти будуть кожні 10-20 хвилин протягом дев'яти годин, проте через негоду польоти завершилися на кілька годин раніше.