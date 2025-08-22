День Незалежності: скільки українців проголосували б "за" на референдумі у 2025 році

Порівняно з початком повномасштабного вторгнення частка респондентів, які підтримали б незалежність України, знизилася на 5 відсоткових пунктів за рахунок зростання частки тих, хто не брав би участі в референдумі.

Однак порівняно з 2019 роком частка респондентів, які у 2025 році проголосували б на референдумі за проголошення незалежності України, вища на 12 відсоткових пунктів, а частка тих, хто проголосували б проти незалежності, нижча на 6 відсоткових пунктів.



Більшість (60%) опитаних вважають, що вони та їхні родини більше виграли від здобуття Україною незалежності. Натомість 15% повідомили, що вони та їхні родини більше втратили від проголошення незалежності.



Переконання респондентів у зацікавленості в зміцненні незалежності України зростало зі зростанням суб’єктності та близькості до респондента. Найменш зацікавленими, на думку респондентів, були представники української влади та опозиції.

Більш зацікавленим, за оцінкою респондентів, порівняно з владою та опозицією, було населення України. Порівняно з населенням України більшу зацікавленість у зміцненні незалежності, на думку респондентів, виявляло населення регіону респондента.

Найвищу ж зацікавленість у зміцненні незалежності України, як повідомляють респонденти, виявляють вони особисто. Так 76% опитаних відповіли, що вони особисто значною мірою зацікавлені у незалежності України, ще 16% - деякою мірою.



Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.