У день народження Путіна в одному з міст Росії оголосили траур, це обурило пропагандистів

У якутському місті Покровськ Хангаласського району оголосили жалобу з 7 по 9 жовтня за ліквідованими на війні проти України росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як пишуть росЗМІ, на одній із вулиць мічта буде приспущено прапори, усі розважальні заходи скасовано, а шкільні заняття розпочнуть із хвилини мовчання.
Зазначається, що про це рішення оголосив мер Покровська Віктор Константинов.
Варто зауважити, що 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначає 73-річчя.
Також за даними ЗМІ, траур було оголошено після приземлення літака з трунами ліквідованих російських окупантів. Однак Константинов не уточнював, скільки саме тіл росіян привезли.
Російські пропагандистські ЗМІ вже відреагували, назвавши рішення Константинова "жорстким політичним кроком" і заявивши, що мер Покровська нібито навмисно оголосив жалобу саме в день народження Путіна
"Чому саме сьогодні, 7 жовтня 2025 року, оголошено триденну жалобу? Що це? Простий збіг, наслідок недосвідченості нового мера Покровська та його команди чи жорстка політична акція від партії", - поскаржилися в одному з російських пропагандистських пабліків у Telegram.
За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1020 осіб. Всього, з початку повномасштабного вторгнення загинули приблизно 1 117 360 осіб.
Також Сили оборони України також знешкодили три танки, шість бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.