В день рождения Путина хакеры отключили самые популярные пропагандистские телеканалы РФ

Украинские хакеры сделали "подарок" российскому диктатору Владимиру Путину в его день рождения, совершив масштабную атаку на российскую телевизионную и радиовещательную компанию. Киберспециалисты приостановили онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали собеседники изданию, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1" и "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.

"По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное", - сообщают источники.

В свою очередь работники российских компаний жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".

Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", которая уже неоднократно мощно била по РФ.

Хакерские атаки против РФ

Напомним, что украинские хакеры на постоянной основе производят операции против страны-агрессора. Так, недавно под удар попал ряд вражеских онлайн-ресурсов, относящихся к поставкам оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.