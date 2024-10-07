В день рождения Путина хакеры отключили самые популярные пропагандистские телеканалы РФ
Украинские хакеры сделали "подарок" российскому диктатору Владимиру Путину в его день рождения, совершив масштабную атаку на российскую телевизионную и радиовещательную компанию. Киберспециалисты приостановили онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Как рассказали собеседники изданию, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1" и "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.
"По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное", - сообщают источники.
В свою очередь работники российских компаний жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".
Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", которая уже неоднократно мощно била по РФ.
Хакерские атаки против РФ
Напомним, что украинские хакеры на постоянной основе производят операции против страны-агрессора. Так, недавно под удар попал ряд вражеских онлайн-ресурсов, относящихся к поставкам оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.
Также мы писали о кибератаке на финсектор России. Под ударами оказались тогда Альфа-банк, Ростелеком и т.д.
Вдобавок, в конце сентября атаковали более 800 серверов в разных регионах России. Все данные были уничтожены без возможности обновления.
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