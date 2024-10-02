Альфа-банк, "Ростелеком" і не лише. Хакери ГУР атакували фінсектор Росії, - джерела
Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України здійснив кібератаку на російський фінсектор. Порушено роботу банків і не тільки.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.
За даними співрозмовників видання, під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".
Фото: наслідки української кібератаки
Така атака призвела до глобального збою в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні програми банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні системи фінустанов.
Фото: скарги росіян на кібератаку
За даними місцевих ЗМІ, у російських банках визнають збій у роботі, але причин не називають. Терміни відновлення роботи сервісів також не розкривають.
Що передувало
Нагадаємо, українські хакери вже кілька разів здійснювали кібератаки на найбільші російські компанії, зокрема банки.
Зокрема, у липні кіберкорпус ГУР ударив по фінсектор Росії. Атака тривала тиждень. Вона стала однією з наймасштабніших атак на інтернет-інфраструктуру РФ.
Атака вплинула на роботу ВТБ-Банку, Альфа-банку, Сбєрбанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Ак "Барс", Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку, іБанку, банку "Дом.рф" та Банку Росії.
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