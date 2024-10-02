Альфа-банк, "Ростелеком" і не лише. Хакери ГУР атакували фінсектор Росії, - джерела

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України здійснив кібератаку на російський фінсектор. Порушено роботу банків і не тільки.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За даними співрозмовників видання, під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком". Фото: наслідки української кібератаки Така атака призвела до глобального збою в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні програми банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні системи фінустанов. Фото: скарги росіян на кібератаку За даними місцевих ЗМІ, у російських банках визнають збій у роботі, але причин не називають. Терміни відновлення роботи сервісів також не розкривають.