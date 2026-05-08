День матері 2026: коли в Україні вітають найрідніших і як визначається дата

Щороку в Україні та в багатьох країнах світу відзначають День матері - свято на честь материнства, родинних зв'язків і важливої ролі жінки в суспільстві.

Про те, коли відзначають День матері у 2026 році і як виникло це свято.

Коли святкують День матері в Україні

Згідно з указом президента України від 10 травня 1999 року, День матері офіційно святкують щорічно у другу неділю травня.

У 2026 році свято випадає на 10 травня.

Травень обрано для святкування не випадково. У християнській традиції цей місяць вважається місяцем Пречистої Діви Марії. Крім релігійного підґрунтя, травень символізує розквіт природи, що уособлює початок життя і материнську самопожертву.

Історія встановлення свята

Уперше на державному рівні День матері встановив Конгрес США 8 травня 1914 року. Ініціатором стала американка Анна Джарвіс, яка запропонувала вшановувати матерів у пам'ять про свою матір - громадську діячку Анну Марію Рівз-Джарвіс.

До цього ідею виділити окремий день для об'єднання матерів у боротьбі за мир висловлювала пацифістка Джулія Ворд Хау ще 1872 року.

Після завершення Першої світової війни традиція поширилася Європою, зокрема свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії та Чехословаччині. Сьогодні День матері саме у другу неділю травня святкують у 85 країнах світу.

Традиції та історія свята в Україні

Для українців вшанування матері має глибоке коріння. Ще за часів Київської Русі та козацтва існувала традиція вітати жінок і матерів у День Пречистої Діви Марії, яка вважалася покровителькою християн і покровителькою українського лицарства.

Серед української діаспори свято вперше організувала Спілка українок Канади 1928 року. Уже у 1929 році ініціативу підхопили у Львові та на Тернопільщині.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері. Свято повернулося в Україну лише 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема, "Союзу українок".

В українській культурі жінка традиційно асоціюється з берегинею родини. Саме на матір покладається роль вихователя, який прищеплює дитині любов до рідної землі, культури та національних традицій.