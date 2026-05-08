ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

День матері 2026: коли в Україні вітають найрідніших і як визначається дата

20:33 08.05.2026 Пт
2 хв
Як давно в Україні святкують День матері?
aimg Іван Носальський
День матері 2026: коли в Україні вітають найрідніших і як визначається дата Ілюстративне фото: в Україні 10 травня відзначатимуть День матері (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Щороку в Україні та в багатьох країнах світу відзначають День матері - свято на честь материнства, родинних зв'язків і важливої ролі жінки в суспільстві.

Про те, коли відзначають День матері у 2026 році і як виникло це свято - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Вознесіння, Трійця і поминальні дні: ПЦУ нагадала важливі дати, які не можна пропустити в травні

Коли святкують День матері в Україні

Згідно з указом президента України від 10 травня 1999 року, День матері офіційно святкують щорічно у другу неділю травня.

У 2026 році свято випадає на 10 травня.

Травень обрано для святкування не випадково. У християнській традиції цей місяць вважається місяцем Пречистої Діви Марії. Крім релігійного підґрунтя, травень символізує розквіт природи, що уособлює початок життя і материнську самопожертву.

Історія встановлення свята

Уперше на державному рівні День матері встановив Конгрес США 8 травня 1914 року. Ініціатором стала американка Анна Джарвіс, яка запропонувала вшановувати матерів у пам'ять про свою матір - громадську діячку Анну Марію Рівз-Джарвіс.

До цього ідею виділити окремий день для об'єднання матерів у боротьбі за мир висловлювала пацифістка Джулія Ворд Хау ще 1872 року.

Після завершення Першої світової війни традиція поширилася Європою, зокрема свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії та Чехословаччині. Сьогодні День матері саме у другу неділю травня святкують у 85 країнах світу.

Традиції та історія свята в Україні

Для українців вшанування матері має глибоке коріння. Ще за часів Київської Русі та козацтва існувала традиція вітати жінок і матерів у День Пречистої Діви Марії, яка вважалася покровителькою християн і покровителькою українського лицарства.

Серед української діаспори свято вперше організувала Спілка українок Канади 1928 року. Уже у 1929 році ініціативу підхопили у Львові та на Тернопільщині.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері. Свято повернулося в Україну лише 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема, "Союзу українок".

В українській культурі жінка традиційно асоціюється з берегинею родини. Саме на матір покладається роль вихователя, який прищеплює дитині любов до рідної землі, культури та національних традицій.

До слова, 8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
День матері Свята
Новини
Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту