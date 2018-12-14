День ликвидатора аварии на ЧАЭС: история Чернобыльской катастрофы

Фото: Памятник у ЧАЭС (pixabay.com)

Факты об аварии на ЧАЭС и о тех, кто пожертвовал жизнью для ликвидации ее последствий

День ликвидатора аварии на ЧАЭС отмечается в Украине ежегодно 14 декабря. Именно в этот день в 1986 году был введен в эксплуатацию защитный саркофаг над разрушенным энергоблоком атомной станции в Чернобыле. Спустя 20 лет памятная дата в честь ликвидаторов крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества была закреплена на государственном уровне.

Число пожарных, военных и добровольцев, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии, составляет более полумиллиона человек, их называют "теми, кто спас мир".

В День памяти ликвидаторов ЧАЭС, Styler собрал факты о страшной трагедии 1986 года и ее последствиях.

Фото: Авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС (chnpp.gov.ua)

Масштаб аварии

Взрыв на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года привел к ужасающим последствиям. Вследствие выброса в атмосферу радиоактивных веществ, зараженнию подверглось около 200 тыс.кв. км земель, 70% из которых - территории Украины, Беларуси и России.

Киевская и Житомирская области Украины, Гомельская облась Беларуси и Брянская область России наиболее пострадали от загрязнения. Радиоактивное облако достигло и более отдаленных от места катастрофы регионов, в частности, радиоактивные дожди прошли в арктических регионах Советского союза, Швеции, Финляндии, Норвегии. Цезий-137 был найден в мясе оленей и растениях лишайника.

Выброс радиоактивных веществ после аварии на ЧАЭС составил до 50 млн Кюри, что в сотни раз превышает показатели радиации после бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Причины трагедии достоверно не известны до сих пор

Несмотря на массу проведенных расследований, единой причины возникновения аварии на атомной станции в Чернобыле до сих пор не существует.

В день трагедии на ЧАЭС, 26 апреля 1986 года, 4-й энергоблок был остановлен для планово-предупредительного ремонта и проведения испытаний режима выбега ротора турбогенератора. Эксперимент начался в 01:23, спустя несколько секунд произошел резкий скачок мощности и взрыв, вследствие которого реактор энергоблока был полностью разрушен.

Руководство СССР всю ответственность за произошедшее возложило на персонал и управляющих станции. Среди наиболее вероятных причин Международная консультативная группа по ядерной безопасности INSAG (созданная МАГАТЭ) в своем отчете указала опасные особенности конструкции реактора, несоблюдение правил эксплуатации, низкую квалификацию персонала станции и ошибки операторов во время проведения испытаний.

Фото: Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (pixabay.com)

Первые жертвы и ликвидаторы

День трагедии на ЧАЭС изменил судьбы тысяч людей и унес большое число жизней. Первыми жервами стали работники станции, присутствовавшие во время испытаний четвертого энергоблока ночью 26 апреля 1986 года. Оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук погиб непосредственно во время взрыва. Его тело завалило обломками барабан-сепараторов. Утром от травм позвоночника и ожогов в больнице умер пуско-наладчик Владимир Шашенок. Лучевая болезнь была выявлена у 134 сотрудников ЧАЭС, 28 из которых умерли спустя несколько месяцев после аварии.

Сигнал о возгорании поступил на пульт охранной военчасти №2 уже в 01:24, на место аварии сразу же выехал караул во главе с лейтенантом В.П. Правиком, также выехала бригада пожарных из Припяти под руководством В.Н. Кибенка.

Во время ликвидации возгорания еще не был известен достоверный уровень радиации, поэтому из средств защиты у пожарных были только рукавицы, каски, брезентовые робы и противогазы, которые они практически сразу же сняли из-за высокой температуры.

Фото: Стелла на въезде в город (pixabay.com)

Бригадам военчасти, припятским и киевским пожарным, прибывшим в качестве подкрепления, удалось не допустить дальнейшее распространение огня на другие энергоблоки. Руководил операцией 23-летний лейтенант В.П. Правик. Из-за высокой дозы облучения пожарный скончался в московской больнице 11 мая 1986 года, ему было присвоено звание Героя СССР, а в 1996 году посмертно президентом Украины присуждена звезда "За мужество". Также звание Героя и звезда "За мужество" были посмертно присуждены лейтенанту В.Н. Кибенку.

Всего в ликвидации аварии на ЧАЭС было задействовано около 600 тыс. человек со всего СССР.

Город-призрак Припять

К моменту аварии Припять был одним из самых молодых городов Союза. Средний возраст жителей составлял 27 лет, пожилых людей практически не было. В город "мирного атома" съезжались инженеры и ученые со своими семьями. Для них строились дома, различные объекты инфраструктуры с современной архитектурой, на майские праздники 1986 года должен был открыться городской парк развлечений, но этому не суждено было случиться.

Многие жители Припяти стали очевидцами взрыва на ЧАЭС, наблюдая его из своих окон. Однако об аварии горожанам сообщили не сразу. Весь день 26 апреля люди ходили по улицам и дышали уже зараженным воздухом. Эвакуация началась только 27 апреля. Людям запрещалось брать с собой вещи, игрушки, домашних животных. Чтобы недопустить паники, припятчанам сказали, что через 3 дня они смогут вернуться в свои дома.

Фото: Парк аттракционов в Припяти (pixabay.com)

В течение первых дней вывезли жителей 10-километровой зоны, затем эвакуировали людей с территории 30 км от места аварии. Около 300 человек вернулось в Зону отчуждения спустя месяц, но в течение почти 20 лет к ним не пускали родственников.

Дома Припяти оставались в нетронутом состоянии 10 лет после аварии. Город обнесли сигнализацией, также была установлена охрана первых этажей зданий. До 1997 года в Припяти было электричество и горячая вода. К 2000-му жизнь города замерла и начались мародерства.

Самые загрязненные места Зоны отчуждения

Уровень радиации в помещении бывшей санитарной части № 126 г. Припять зашкаливает и сейчас. Причиной этому стали первые пострадавшие от последствий аврарии.

Признаки лучевой болезни начали проявлятся у ликвидаторов уже спустя час после начала работ по тушению пожара на атомной станции. Мужчин сначала отправляли в припятскую медсанчасть-126, а затем в радиологическую больницу Москвы.

Одежду ликвидаторов, поступающих в больницу с места взрыва, сразу же переносили в подвал городской санитарной части. До сих пор это место считается одним из самых загрязненных в Зоне отчуждения.

Еще одним местом, где цифры на дозиметре могут превышать норму в тысячи раз, является могильник радиоактивных отходов "Песчаное плато". Он находится в 4-х километрах от атомной станции. На его месте планировалось построить 6-й микрорайон Припяти, но после аварии здесь появилось 82 захоронения радиационных веществ.

Сосновый лес вокруг Чернобыльской АЭС после аварии назвали "рыжим". Деревья приняли огромную дозу радиоактивной пыли (облучение составляло до 2000 Рентген), окрасились в бурый цвет и светились в ночное время. Во время работ по дезактивации лес был захоронен. Специалисты считают, что к настоящему времени природа уже практически восстановилась в этом месте, однако еще есть участки, где уровень радиации зашкаливает.

Фото: Радиоактивный лес вокруг ЧАЭС (freeimages.com/Aerosvit)

Информирование об аварии и памятные даты

Информация об аварии на ЧАЭС появилась в СМИ только спустя несколько дней. В коротком сообщении говорилось о том, что поврежден один из атомных реакторов на Чернобыльской АЭС, создана комиссия по расследованию, оказывается помощь пострадавшим. Об опасности радиоактивного загрязнения и мерах защиты от радиации не было сказано ни слова. Тысячи людей вышли на майские демонстрации в Киеве и других городах, над которыми уже зависло радиоактивное облако. Впоследствии, ответственные лица оправдывали такое бездействие необходимостью не нагнетать панику.

Только спустя 2 недели, 14 мая 1986 года, подробно об аварии жителям СССР рассказал в своем обращении М.С. Горбачев.

Долгое время памятных дат, посвященных героям, пожертвовавшим своей жизнью для ликвидации страшной аварии, не существовало. Только в 2003 году на саммите стран СНГ Леонид Кучма предложил ежегодно отмечать 26 апреля Международный День памяти жертв ЧАЭС, а также других радиационных аварий и катастроф, данное предложение было поддержано. Кроме этого, спустя 3 года в Украине установли еще одну дату - День ликвидатора аварии на ЧАЭС (14 декабря).

Фото: Ликвидаторы на крыше 3-го энергоблока ЧАЭС (facebook.com/alexhistoryphoto)

Последствия для здоровья

Воздействие радиации на организм человека приводит к гибели клеток, развитию онкологических заболеваний и генным мутациям. Известен факт, что беременным женщинам из Припяти и зараженных зон, рекомендовали делать аборт, из-за риска рождения детей с дефектами развития.

По данным Greenpeace, Чернобыльская трагедия стала причиной смерти 90 тыс. человек по всему миру от онкологических заболеваний.

Возрождение жизни в Чернобыле

Чрнобыльская зона превратилась в мекку для туристов-экстремалов из разных стран. Большой популярностью пользуются экскурсии по Припяти, встречи с людьми, которые вернулись в свои дома после аварии и продолжают жить "самоселами".

Эксперты утверждают, что природа в Зоне отчуждения восстанавливается, здесь можно встретить таких животных как волки, орлы, кабаны, лоси, олени. Однако, говорить о том, что находиться человеку здесь полностью безопасно, еще рано.

Фото: Работы по установке нового саркофага (pixabay.com/ukaspawek)

В 2018 году Чернобыльская зона была открыта для строительства станций с использованием возобновляемых источников энергии. И уже осенью свою работу начала первая солнечная электростанция, расположенная в 100 метрах от поврежденного энергоблока.

Новый саркофаг

Срок службы саркофага, возведенного над 4-м энергоблоком в 1986 году, составлял 30 лет. Поэтому, в 2012 году была начата реализация проекта "Укрытие". На протяжении 4-х лет проводились строительные работы по возведению нового 110 метрового купола. В преддверии Дня памяти ликвидаторов аварии ЧАЭС, 29 ноября 2016 года, подвижная конструкция, длиной 165 метров и весом более 36 тыс. тонн накрыла четвертый блок Чернобыльской АЭС.

Фото: Новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС (РБК-Украина)

Длина саркофага сопоставима с длиной 1,5 футбольного поля и он выше, чем лондоский Биг- Бен. Срок эксплуатации укрытия - 100 лет, оно может выдержать землетрясение мощностью 6 баллов и смерч 3-го класса.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками мошенники могут использовать деревья с радиацией из Чернобыльской зоны и продавать их намного дешевле.

Напомним, осенью 2018 года в городе-призраке Припять установили масштабную интерактивную digital-скульптуру в рамках международного арт-проекта ARTEFACT.

Видео: РБК-Украина