День все коротший: як колір одягу впливає на безпеку на дорозі

На наших вулицях і дорогах трапляються ситуації, коли машина не збиває людину тільки дивом – і трапляється це найчастіше в осінньо-зимовий сезон. Як знизити загрозу таких неприємностей?
Про те, чому водії часто не помічають пішоходів, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та L`Automobille.
Слід визнати, що обираючи зимовий одяг, мало хто з громадян замислюється про те, що купує не тільки засіб утеплення і індивідуалізації, а й засіб безпеки. Без перебільшення: одного разу саме одяг може врятувати вам життя. Або ні. Йдеться про колір зимового одягу та інші нюанси, які впливають на ймовірність ДТП за участю пішоходів.
Виявляється, в експертів з безпеки руху давно є статистика відносно того, як яскраві та світлі кольори в елементах одягу впливають на частоту зіткнення автомобілів з пішоходами.
Водії, пригадайте, які тони переважають за вікнами автомобіля в осінньо-зимовий сезон у нашому кліматі? Правильно, сірі і темно-сірі – мокрий асфальт, голі дерева, похмуре небо, бетонні будинки... Це при тому, що у більшості з нас повсякденний зимовий одяг витриманий приблизно в тих самих тонах: в основному чорний або темний.
Таким чином, темний одяг працює для будь-якої людини як камуфляж на темно-сірому фоні осінніх/зимових міст і сіл. Ще гірше стає, коли настають швидкі жовтневі сутінки – пішоходи перетворюються на таких собі невидимок.
Додайте сюди те, що далеко не всі з нас ходять вулицями з діючим вуличним освітленням. Відтак, будь-який водій пригадає не один випадок, коли промінь його ближнього світла тільки в останній момент вихоплював із мороку темний силует пішохода, так що на гальмування чи об'їзд залишалося обмаль часу. При тому цей "щасливчик", що таки врятувався від наїзду, майже напевне був одягнений у щось темне. Бо якби він був одягнений у світле і яскраве, випадок не був би таким пам'ятним: добре помітний об’єкт, людину чи групу людей, можна помітити вчасно і без проблем об'їхати.
Згідно численних тестувань, фігура в одязі чорного кольору чітко помітна у світлі фар на відстані 15 – 20 метрів. І при тому гальмівний шлях з цілком законних міських 50 км/год не менше тих же 15 – 20 м.
Нагадаємо, що промінь ближнього світла автомобіля приблизно вдвічі довший аніж згадана відстань виявлення людини у темному. Але згідно з результатами зарубіжних досліджень, це мало впливає на помітність пішохода в чорному одязі на загальному темному фоні – міських споруд, узбіччя та голої рослинності. Не забувайте про це, якщо часто виступаєте в ролі пішоходів.
На жаль, на небезпеку наражають себе не тільки ті "темні" пішоходи, що потрапляють на проїзну частину, а й ті, що в якісь моменти опиняються близько до дороги. Одне слово, особливо ризикують ті, хто:
Поглиблюють ризик порушення ПДР, пов’язані з появою людини на дорозі там, де водій може цього не очікувати. Наприклад, перехід дороги в недозволеному місці, рух проїзною частиною там, де є тротуар, несподівана поява людини на проїжджій частині з-за припаркованих машин, зелених насаджень чи будівель.
Зрозуміло, що не все з нас готові підпорядковувати вибір верхнього одягу міркування безпеки на дорозі. Але сучасні технології давно вже дали відповідь на цей виклик: світловідбиваючі флікери. Це такий собі ефективний світловідбиваючий елемент, виконаний у вигляді брелока, жетона, нашивки або пружної смужки для закріплення на одязі, рюкзаку, сумці чи іншому аксесуарі. Флікери відбивають світло фар, увімкнених навіть у режимі "ближнього" – і в них це виходить так вдало, що вони самі світяться немов ліхтарики.
За даними експертів з безпеки руху такі світловідбивні елементи знижують ризик наїзду на їхнього власника у 6 – 8 разів – тому що людина з таким катафотом помітна зі 100 – 150 метрів. Недаремно в Європі є країни, де носіння флікерів обов'язкове.
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