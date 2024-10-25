День все короче: как цвет одежды влияет на безопасность на дороге

Следует признать, что выбирая зимнюю одежду, немногие из граждан задумываются о том, что покупают не только средство утепления и индивидуализации, но и средство безопасности. Без преувеличения: однажды именно одежда может спасти вам жизнь. Или нет. Речь идет о цвете зимней одежды и других нюансах, которые влияют на вероятность ДТП с участием пешеходов.

Почему важен цвет одежды

Оказывается, у экспертов безопасности движения давно есть статистика относительно того, как яркие и светлые цвета в элементах одежды влияют на частоту столкновения автомобилей с пешеходами.

Водители, вспомните, какие тона преобладают за окнами автомобиля в осенне-зимний сезон в нашем климате? Правильно, серые и темно-серые – мокрый асфальт, голые деревья, пасмурное небо, бетонные дома... Это при том, что у большинства из нас повседневная зимняя одежда выдержана примерно в тех же тонах: в основном черная или темная.

Таким образом, темная одежда работает для любого человека как камуфляж на темно-сером фоне осенних/зимних городов и деревень. Еще хуже становится, когда наступают быстрые октябрьские сумерки – пешеходы превращаются в невидимок.

Добавьте сюда то, что далеко не все из нас ходят по улицам с действующим уличным освещением. Следовательно, любой водитель вспомнит не один случай, когда луч его ближнего света только в последний момент выхватывал из мрака темный силуэт пешехода, так что на торможение или объезд оставалось мало времени. При этом этот "счастливчик", спасшийся от наезда, почти наверняка был одет во что-то темное. Если бы он был одет в светлое и яркое, случай не был бы таким памятным: хорошо заметный объект, человека или группу людей, можно заметить вовремя и без проблем объехать.

Чем опасен человек в темной одежде

Согласно многочисленным тестированиям, фигура в одежде черного цвета отчетливо видна в свете фар на расстоянии 15 – 20 метров. И при том тормозной путь из вполне законных городских 50 км/ч не менее тех же 15 – 20 м.

Напомним, что луч ближнего света автомобиля примерно вдвое длиннее, чем упомянутое расстояние обнаружения человека в темном. Но согласно результатам зарубежных исследований это мало влияет на заметность пешехода в черной одежде на общем темном фоне – городских сооружений, обочины и голой растительности. Не забывайте об этом, если вы часто выступаете в роли пешеходов.

К сожалению, опасностью подвергают себя не только те "темные" пешеходы, которые попадают на проезжую часть, но и те, что в какие-то моменты оказываются близко к дороге. Словом, особенно рискуют те, кто:

Переходит в темноте скоростную трассу;

Кому приходится переходить улицу с оживленным многополосным движением;

Шагает по обочине дороги или по краю улицы без тротуара (независимо от наличия уличного освещения).

Усугубляют риск нарушения ПДД, связанных с появлением человека на дороге там, где водитель может этого не ожидать. Например, переход дороги в неположенном месте, движение по проезжей части там, где есть тротуар, неожиданное появление человека на проезжей части из-за припаркованных машин, зеленых насаждений или зданий.

Кратко

Разумеется, что не все из нас готовы подчинять выбор верхней одежды соображения безопасности на дороге. Но современные технологии давно уже ответили на этот вызов: светоотражающие фликеры. Это эдакий эффективный светоотражающий элемент, выполненный в виде брелока, жетона, нашивки или упругой полоски для закрепления на одежде, рюкзаке, сумке или другом аксессуаре. Фликеры отражают свет фар, включенных даже в режиме "ближнего" – и у них это получается так удачно, что они сами светятся как фонарики.

По данным экспертов по безопасности движения такие световозвращающие элементы снижают риск наезда на их владельца в 6 – 8 раз – потому что человек с таким катафотом заметен со 100 – 150 метров. Недаром в Европе есть страны, где ношение фликеров обязательно.