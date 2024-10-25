День все короче: как цвет одежды влияет на безопасность на дороге

На наших улицах и дорогах бывают ситуации, когда машина не сбивает человека только чудом – и случается это чаще всего в осенне-зимний сезон. Как снизить опасность таких проблем?
О том, почему водители часто не замечают пешеходов, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и L`Automobille.
Следует признать, что выбирая зимнюю одежду, немногие из граждан задумываются о том, что покупают не только средство утепления и индивидуализации, но и средство безопасности. Без преувеличения: однажды именно одежда может спасти вам жизнь. Или нет. Речь идет о цвете зимней одежды и других нюансах, которые влияют на вероятность ДТП с участием пешеходов.
Оказывается, у экспертов безопасности движения давно есть статистика относительно того, как яркие и светлые цвета в элементах одежды влияют на частоту столкновения автомобилей с пешеходами.
Водители, вспомните, какие тона преобладают за окнами автомобиля в осенне-зимний сезон в нашем климате? Правильно, серые и темно-серые – мокрый асфальт, голые деревья, пасмурное небо, бетонные дома... Это при том, что у большинства из нас повседневная зимняя одежда выдержана примерно в тех же тонах: в основном черная или темная.
Таким образом, темная одежда работает для любого человека как камуфляж на темно-сером фоне осенних/зимних городов и деревень. Еще хуже становится, когда наступают быстрые октябрьские сумерки – пешеходы превращаются в невидимок.
Добавьте сюда то, что далеко не все из нас ходят по улицам с действующим уличным освещением. Следовательно, любой водитель вспомнит не один случай, когда луч его ближнего света только в последний момент выхватывал из мрака темный силуэт пешехода, так что на торможение или объезд оставалось мало времени. При этом этот "счастливчик", спасшийся от наезда, почти наверняка был одет во что-то темное. Если бы он был одет в светлое и яркое, случай не был бы таким памятным: хорошо заметный объект, человека или группу людей, можно заметить вовремя и без проблем объехать.
Согласно многочисленным тестированиям, фигура в одежде черного цвета отчетливо видна в свете фар на расстоянии 15 – 20 метров. И при том тормозной путь из вполне законных городских 50 км/ч не менее тех же 15 – 20 м.
Напомним, что луч ближнего света автомобиля примерно вдвое длиннее, чем упомянутое расстояние обнаружения человека в темном. Но согласно результатам зарубежных исследований это мало влияет на заметность пешехода в черной одежде на общем темном фоне – городских сооружений, обочины и голой растительности. Не забывайте об этом, если вы часто выступаете в роли пешеходов.
К сожалению, опасностью подвергают себя не только те "темные" пешеходы, которые попадают на проезжую часть, но и те, что в какие-то моменты оказываются близко к дороге. Словом, особенно рискуют те, кто:
Усугубляют риск нарушения ПДД, связанных с появлением человека на дороге там, где водитель может этого не ожидать. Например, переход дороги в неположенном месте, движение по проезжей части там, где есть тротуар, неожиданное появление человека на проезжей части из-за припаркованных машин, зеленых насаждений или зданий.
Разумеется, что не все из нас готовы подчинять выбор верхней одежды соображения безопасности на дороге. Но современные технологии давно уже ответили на этот вызов: светоотражающие фликеры. Это эдакий эффективный светоотражающий элемент, выполненный в виде брелока, жетона, нашивки или упругой полоски для закрепления на одежде, рюкзаке, сумке или другом аксессуаре. Фликеры отражают свет фар, включенных даже в режиме "ближнего" – и у них это получается так удачно, что они сами светятся как фонарики.
По данным экспертов по безопасности движения такие световозвращающие элементы снижают риск наезда на их владельца в 6 – 8 раз – потому что человек с таким катафотом заметен со 100 – 150 метров. Недаром в Европе есть страны, где ношение фликеров обязательно.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.