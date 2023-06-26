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День Конституції України: чи буде додатковий вихідний

Фото: на День Конституції вихідного не буде (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Конституції не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Законом також скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

День Конституції в Україні відзначається 28 червня та у 2023 році випадає на середу. Тому навіть за умов мирного часу жодних додаткових переносів робочих днів не було б.

День Конституції

День Конституції відзначається на честь ухваленого 1996 року Основного закону. Раніше він був одним із найменш популярним святом в Україні. Проте в умовах війни у 2023 році його назвали серед будь-яких 29% українців (два роки тому лише 14%).

Майже половина громадян України (47%) взагалі не читали тексту Конституції, а близько третини (32%) читали лише окремі її розділи.

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% та День захисників та захисниць України (54%).

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