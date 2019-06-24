На День Конституции в Украине резко похолодает

Погода в Украине на День Конституции немного ухудшится, местами ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня, 24 июня, в Украине ожидается дожди, но при этом жара удержится. Так, на востоке Украины сегодня ожидается до +34 градусов, на юге - до +33, на севере - до +32, на западе - до +29. В Киеве сегодня ожидается дождь и до +32.

На День Конституции в Украине жара спадет, по всей стране пройдут дожди.

В частности, на востоке Украины максимальная температура воздуха составит +26 градусов, на севере - до +24, на западе - до +27, на юге - до +30. В Киеве на День Конституции погода будет дождливой и до +25.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, град и порывы ветра до 20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 25-26 июня жара в Украине начнет спадать. Отметим, из-за сильной жары уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму в шесть раз. Вместе с тем, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в конце июня ситуация с загрязнением воздуха стабилизируется.