На День Конституції в Україні різко похолодає

Погода в Україні на День Конституції трохи погіршиться, місцями очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні, 24 червня, в Україні очікується дощі, але при цьому спека утримається. Так, на сході України сьогодні очікується до +34 градусів, на півдні - до +33, на півночі - до +32, на заході - до +29. У Києві сьогодні очікуються грози та до +32.

На День Конституції в Україні спека спаде, по всій країні пройдуть дощі.

Зокрема, на сході України максимальна температура повітря становитиме +26 градусів, на півночі - до +24, на заході - до +27, а на півдні - до +30. У Києві на День Конституції погода буде дощовою і до +25.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження, очікуються грози, град та пориви вітру до 20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 25-26 червня спека в Україні почне спадати. Зазначимо, через сильну спеку рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму в шість разів. Разом з тим, за даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в кінці червня ситуація з забрудненням повітря стабілізується.