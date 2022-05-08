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Всего за день. Кабмин ускорил и упростил оказание услуг пожилым и лицам с инвалидностью

Фото: пожилые украинцы и лица с инвалидностью могут ускоренно получить социальные услуги (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины обеспечил оказание экстренных социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью. Теперь такую услугу можно получить всего в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Данное решение предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения могут получить необходимые социальные услуги, в том числе по размещению или социальному уходу только по заявлению в течение суток.

Теперь заявление можно подавать не только в уполномоченный орган, но непосредственно поставщику услуг. С момента подачи заявления до оказания услуги должно проходить не больше 1 суток, а не 10.

Какие экстренные услуги можно получить:

  • информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,
  • предоставление приюта, ночной приют, краткосрочное проживание;
  • экстренное (кризисное) вмешательство,
  • представительство интересов,
  • проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,
  • социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,
  • уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,
  • социально-психологическая реабилитация,
  • натуральная помощь,
  • перевод на жестовой язык,
  • транспортные сервисы.

При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:

  • заявление (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
  • заявление от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);
  • уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать:

  • уполномоченному органу соцзащиты по месту обращения;
  • непосредственно поставщику социальных услуг.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае.

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