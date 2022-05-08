Всего за день. Кабмин ускорил и упростил оказание услуг пожилым и лицам с инвалидностью

Кабинет министров Украины обеспечил оказание экстренных социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью. Теперь такую услугу можно получить всего в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Данное решение предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения могут получить необходимые социальные услуги, в том числе по размещению или социальному уходу только по заявлению в течение суток.
Теперь заявление можно подавать не только в уполномоченный орган, но непосредственно поставщику услуг. С момента подачи заявления до оказания услуги должно проходить не больше 1 суток, а не 10.
Какие экстренные услуги можно получить:
При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:
Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать:
Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае.
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