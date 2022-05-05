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В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае

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Украина, Четверг 05 мая 2022 07:30
В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае Фото: Пенсии в мае будут выплачиваться по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансирование пенсионных выплат в мае 2022 года уже началось: уже направлены первые 1,3 млрд гривен. Финансирование пенсионных выплат в мае будет осуществляться вовремя в соответствии с графиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Всего на май запланировано 49,1 млрд гривен на пенсионные выплаты Из них:

  • 37,6 млрд гривен на на выплату пенсий пенсионерам, которые обслуживаются в банках
  • 11,5 млрд гривен на выплату пенсий пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту.

По данным пресс-службы, за январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда Украины составила 171,8 миллиарда гривен, что на 12,3 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года (или 107,7%).

"За первые четыре месяца года от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд поступило на 11,5 млрд гривен больше, чем за такой же период прошлого года. Даже в апреле доходы ПФУ на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. Благодаря этому государство имеет ресурсы и вовремя и в полном объеме направляет финансирование банкам и Укрпочте для выплаты пенсий", - прокомментировала Марина Лазебная, министр социальной политики Украины

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