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Лише за день. Кабмін прискорив і спростив надання послуг літнім та особам з інвалідністю

Фото: літні українці та особи з інвалідністю можуть прискорено отримати соціальні послуги (Andrew Burton / Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України забезпечив надання екстрених соціальних послуг літнім та особам з інвалідністю. Тепер таку послугу можна отримати всього протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Дане рішення передбачає, що літні люди та люди з інвалідністю під час воєнного стану можуть отримати необхідні соціальні послуги, в тому числі з розміщення або соціального догляду тільки за заявою протягом доби.

Тепер заяву можна подавати не тільки в уповноважений орган, але безпосередньо постачальнику послуг. З моменту подачі заяви до надання послуги має проходити не більше 1 доби, а не 10.

Які екстрені послуги можна отримати:

  • інформування, консультування, консультативний телефон,
  • надання притулку, нічний притулок, короткострокове проживання;
  • екстрене (кризове) втручання,
  • представництво інтересів,
  • проживання літніх людей та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,
  • соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
  • догляд на дому, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд за дітьми з інвалідністю, паліативний догляд,
  • соціально-психологічна реабілітація,
  • натуральна допомога,
  • переклад на жестову мову,
  • транспортні сервіси.

При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо одного документа:

  • заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  • заява від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначені опікуни);
  • повідомлення уповноважеійній особі органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати:

  • уповноваженому органу соцзахисту за місцем звернення;
  • безпосередньо постачальнику соціальних послуг.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли, як будуть виплачуватися пенсії в травні.

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