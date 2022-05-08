Лише за день. Кабмін прискорив і спростив надання послуг літнім та особам з інвалідністю

Кабінет міністрів України забезпечив надання екстрених соціальних послуг літнім та особам з інвалідністю. Тепер таку послугу можна отримати всього протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Дане рішення передбачає, що літні люди та люди з інвалідністю під час воєнного стану можуть отримати необхідні соціальні послуги, в тому числі з розміщення або соціального догляду тільки за заявою протягом доби.
Тепер заяву можна подавати не тільки в уповноважений орган, але безпосередньо постачальнику послуг. З моменту подачі заяви до надання послуги має проходити не більше 1 доби, а не 10.
Які екстрені послуги можна отримати:
При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо одного документа:
Заяву про надання соціальних послуг можна подати:
Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли, як будуть виплачуватися пенсії в травні.
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