Всего за день. Кабмин ускорил и упростил оказание услуг пожилым и лицам с инвалидностью

Кабинет министров Украины обеспечил оказание экстренных социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью. Теперь такую услугу можно получить всего в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Данное решение предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения могут получить необходимые социальные услуги, в том числе по размещению или социальному уходу только по заявлению в течение суток.

Теперь заявление можно подавать не только в уполномоченный орган, но непосредственно поставщику услуг. С момента подачи заявления до оказания услуги должно проходить не больше 1 суток, а не 10.

Какие экстренные услуги можно получить:

информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,

предоставление приюта, ночной приют, краткосрочное проживание;

экстренное (кризисное) вмешательство,

представительство интересов,

проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,

социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,

уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,

социально-психологическая реабилитация,

натуральная помощь,

перевод на жестовой язык,

транспортные сервисы.

При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:

заявление (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);

заявление от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);

уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать: