Всего за день. Кабмин ускорил и упростил оказание услуг пожилым и лицам с инвалидностью
Кабинет министров Украины обеспечил оказание экстренных социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью. Теперь такую услугу можно получить всего в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Данное решение предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения могут получить необходимые социальные услуги, в том числе по размещению или социальному уходу только по заявлению в течение суток.
Теперь заявление можно подавать не только в уполномоченный орган, но непосредственно поставщику услуг. С момента подачи заявления до оказания услуги должно проходить не больше 1 суток, а не 10.
Какие экстренные услуги можно получить:
- информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,
- предоставление приюта, ночной приют, краткосрочное проживание;
- экстренное (кризисное) вмешательство,
- представительство интересов,
- проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,
- социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,
- уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,
- социально-психологическая реабилитация,
- натуральная помощь,
- перевод на жестовой язык,
- транспортные сервисы.
При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:
- заявление (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
- заявление от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);
- уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).
Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать:
- уполномоченному органу соцзащиты по месту обращения;
- непосредственно поставщику социальных услуг.
Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае.
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