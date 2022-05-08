Лише за день. Кабмін прискорив і спростив надання послуг літнім та особам з інвалідністю

Кабінет міністрів України забезпечив надання екстрених соціальних послуг літнім та особам з інвалідністю. Тепер таку послугу можна отримати всього протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики .

Дане рішення передбачає, що літні люди та люди з інвалідністю під час воєнного стану можуть отримати необхідні соціальні послуги, в тому числі з розміщення або соціального догляду тільки за заявою протягом доби.

Тепер заяву можна подавати не тільки в уповноважений орган, але безпосередньо постачальнику послуг. З моменту подачі заяви до надання послуги має проходити не більше 1 доби, а не 10.

Які екстрені послуги можна отримати:

інформування, консультування, консультативний телефон,

надання притулку, нічний притулок, короткострокове проживання;

екстрене (кризове) втручання,

представництво інтересів,

проживання літніх людей та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,

соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,

догляд на дому, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд за дітьми з інвалідністю, паліативний догляд,

соціально-психологічна реабілітація,

натуральна допомога,

переклад на жестову мову,

транспортні сервіси.

При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо одного документа:

заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

заява від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначені опікуни);

повідомлення уповноважеійній особі органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати: