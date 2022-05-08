Лише за день. Кабмін прискорив і спростив надання послуг літнім та особам з інвалідністю
Кабінет міністрів України забезпечив надання екстрених соціальних послуг літнім та особам з інвалідністю. Тепер таку послугу можна отримати всього протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Дане рішення передбачає, що літні люди та люди з інвалідністю під час воєнного стану можуть отримати необхідні соціальні послуги, в тому числі з розміщення або соціального догляду тільки за заявою протягом доби.
Тепер заяву можна подавати не тільки в уповноважений орган, але безпосередньо постачальнику послуг. З моменту подачі заяви до надання послуги має проходити не більше 1 доби, а не 10.
Які екстрені послуги можна отримати:
- інформування, консультування, консультативний телефон,
- надання притулку, нічний притулок, короткострокове проживання;
- екстрене (кризове) втручання,
- представництво інтересів,
- проживання літніх людей та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,
- соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
- догляд на дому, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд за дітьми з інвалідністю, паліативний догляд,
- соціально-психологічна реабілітація,
- натуральна допомога,
- переклад на жестову мову,
- транспортні сервіси.
При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо одного документа:
- заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- заява від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначені опікуни);
- повідомлення уповноважеійній особі органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).
Заяву про надання соціальних послуг можна подати:
- уповноваженому органу соцзахисту за місцем звернення;
- безпосередньо постачальнику соціальних послуг.
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