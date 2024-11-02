День Х. Чому вибори в США важливі для України

ЗМІСТ

За виборами в США, без перебільшення, стежить вся планета: як союзники по всьому світу, так і вороги – Росія, Китай, Іран, Північна Корея.

США залишаються найпотужнішою військово державою в світі, мають потужну мережу впливу у вигляді союзників та військових баз на їх території. Так само Вашингтон зберігає вплив на міжнародні фінансові інститути та економіку більшої частини світу.

Для України найбільш важливим залишається вплив виборів на війну Росії проти України. Курс нового господаря Білого дому, хто б ним не став, безпосередньо впливатиме на можливості Україні продовжувати збройний опір вже в наступному році, або ж підштовхуватиме її до перемовин. І тут є кілька вимірів, на які слід звернути увагу.

Дипломатія США

Через свою загальну потужність США мають серйозний вплив на позицію союзників щодо їх підтримки України. Перш за все, мова йде про членів НАТО. В Альянсі є ті країни, які беззастережно підтримують Київ та надають їй військову і фінансову допомогу, підтримують вступ України до НАТО. Передовсім це Велика Британія, Канада, країни Балтії та Північної Європи, з певними нюансами – Польща.

Водночас Німеччина та деякі інші надають підтримку Україні порціями і виступають проти приєднання України до НАТО. У випадку Німеччини не раз траплялися відмови у наданні зброї. Прогрес у цьому питанні відбувався лише коли аналогічне озброєння надходило від США. Разом з тим, досі зберігається заборона на удари американською зброєю по території Росії. І таку ж позицію зберігає Німеччина.

Однак мова йде не лише про гуртування членів НАТО, а й про союзників США в Східній Азії, на Близькому Сході. Яскравий приклад таких дипломатичних зусиль – контактна група міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка збирає понад 50 країн.

Новий президент США може або продовжити цю лінію, як заявляє Камала Гарріс, або ж фактично розвалити західну коаліцію на підтримку України, про що туманними натяками неодноразово говорив Трамп.

Військова міць США

США залишається найпотужнішою у світі військовою силою. І може її застосовувати, якщо на те є політична воля. Один з останніх прикладів – участь американської ППО у відбитті ракетних ударів Ірану по території Ізраїлю.

У випадку України мова йде про надання військової допомоги. Українському керівництву доводиться щоразу вмовляти США про надання нового виду зброї. Але навіть попри це, військова допомога від США залишається ключовою.

У розпорядженні США є і більш прямі важелі тиску на Росію – ядерний арсенал, а також неядерне озброєння, яке у багатьох випадках може бути не менш ефективним. Мова йде перш за все про авіаносний флот та крилаті ракети морського базування "Томагавк". Зокрема, відомо, що президент України Володимир Зеленський просив президента США Джо Байдена про розміщення "Томагавків" у рамках "неядерного" пакету стримування Росії.

Пряме використання зброї проти Росії навіть теоретично не розглядають демократи та Гарріс. Водночас Трамп 20 жовтня в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив, що погрожував Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо той продовжуватиме переслідувати Україну. Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним.

Санкції США

Президент США серед іншого формує уряд, зокрема, призначає міністра фінансів, міністра юстиції та державного секретаря, які дотичні до запровадження санкцій проти Росії.

Наразі санкції США проти країни-агресора запроваджуються, аби обмежити доступ Росії до західних технологій та сировини, зробити неможливим відновлення російського військово-промислового комплексу та політично ізолювати Росію.

Так само як зі зброєю, нові пакети санкцій від США доводиться активно лобіювати. Водночас Росія постійно шукає способи обійти санкції. І на це також потрібно реагувати.

Гарріс кілька разів заявляла про важливість санкцій проти Росії, однак особливо не була помічена у їх просуванні. Трамп активно використовував санкції як інструмент впливу ще у перший свій президентський строк. І судячи з його заяв, далі сприймає їх як можливість тиснути на Росію в ході перемовин. Він то натякає на можливе зняття санкцій, то заявляє про їх посилення.

Вибори у Конгрес США

Одночасно з президентськими відбудуться довибори у обидві палати Конгресу США. Повністю оновиться Палата представників та третина Сенату. Конгрес затверджує бюджет США та допомогу Україні.

Загалом у Конгресі існує підтримка України у двох ключових партіях – Демократичній та Республіканській. Однак багато конгресменів орієнтуються на президента США. В цьому контексті перемога Гарріс та її партії мало що змінить.

Однак серед республіканців існує невелика, але впливова група прихильників Трампа, яка досі була проти допомоги Україні. Сам Трамп також використовував тему України для критики нинішнього президента США. На початку цього року все це призвело до блокування допомоги Україні протягом чотирьох місяців.

Якою буде позиція Трампа та його прихильників у Конгресі після виборів, невідомо. Це буде залежати від самого результату виборів, того, чи визнають кандидати результати голосування, і зрештою, від вміння української дипломатії знайти порозуміння з новим президентом США.