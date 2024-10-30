Екзит-поли на виборах в США: як проходять і коли публікуються результати

РБК-Україна розповідає, як проходять екзит-поли та яка їх специфіка у США.

Екзит-пол – це опитування людей, які проголосували на виході з виборчої дільниці. Та оскільки в США значна частина виборців голосує завчасно або поштою, екзитполи мають свою специфіку.

Проводити сучасні екзит-поли у США почали з 70-х років декілька окремих компаній на замовлення американських ЗМІ. З 1990 року більшість провідних медіа у США об'єдналися у Національний виборчий пул (National Election Pool, NEP), аби спільно замовляти єдиний екзит-пол. До пулу входять ABC, CBS, CNN, NBC та Reuters. З цим пулом традиційно працює дослідницька компанія Edison Research.

Як проходять екзит-поли у США

Як і в інших країнах, співробітники Edison Research стоять на виборчих дільницях по всій країні та опитують тих, хто віддав свій голос за допомогою анонімної анкети. Вона містить близько 20 запитань – не лише про те, за кого проголосував виборець. Людей також запитують про їх вік, рівень доходу, стать та причини, чому вони проголосували за кандидата. Вибірка тих, кого опитують, автоматична. Приміром, соціологи опитують кожного п’ятого чи дев’ятого виборця.

Як враховують тих, хто проголосував дистанційно або завчасно

У США значна частина виборців голосує завчасно у спеціальних центрах або дистанційно. Таких виборців теж враховують при компілюванні результатів екзит-полу.

Це відбувається двома способами. У штатах із високою часткою тих, хто проголосував достроково, екзит-поли проводяться за кілька тижнів до дня виборів, коли ці виборці залишають виборчу дільницю. Щодо тих виборців. які проголосували поштою, застосовують багаторежимні опитування (телефоном, текстовими повідомленнями та електронною поштою).

Дані багаторежимних опитувань і ранніх екзит-полів поєднуються з екзит-полами в день виборів, щоб отримати повну картину всіх виборців, незалежно від того, коли вони голосували.

Скільки виборців можуть опитати під час екзит-полу

В день виборів на дільницях по всіх США працюватимуть понад 3 тисячі співробітників Edison Research, які надсилатимуть дані про результати в центральний офіс команди. З ними працюватимуть кілька сотень телефонних операторів, аби оперативно зібрати та обробити результати опитувань.

На президентських виборах 2020 року Edison Research опитав понад 100 тисяч виборців. Тоді ж компанія тримала співробітників у 200 пунктах дострокового голосування по всій країні. Перед днем ​​виборів телефоном було опитано близько 30 000 людей, які проголосували поштою.

На виборах 2024 року йде мова про співставне число тих, кого буде опитано.

Результати екзит-полів у окремих штатах буде дозволено оприлюднювати о 17:00 за східним часом США (23:00 за Києвом) у день голосування. Однак екзитполи оголошуватимуться лише в штатах, де перевага того чи іншого кандидата є очевидною і не будуть повідомлятися у "хитких" штатах, аби не вплинути на результат голосування.