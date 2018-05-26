В день финала ЛЧ в Киеве 10 тыс. правоохранителей вышли на дежурство

Утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин

В Киеве сегодня, 26 мая 2018, в день финала Лиги чемпионов, во второй половине дня и до завершения матча за порядком следят 10 тыс. работников всех ведомств системы Министерства внутренних дел (МВД). Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

"Утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин", - сообщили в полиции.

Так, в 6:30 на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские, которые несут службу в центральной части города, немедленно вмешались и прекратили конфликт.

В 7:55 полицейские и сотрудники Национальной гвардии остановили ссору между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике.

По состоянию на 12:00 ситуация в Киеве наблюдалась спокойная. Полиция несет службу на основных локациях.

Напомним, 26 мая в Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро. По состоянию на 15:20 все станции проверено, взрывчатки не обнаружено. Метрополитен работает в штатном режиме.