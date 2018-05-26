У день фіналу ЛЧ у Києві 10 тис. правоохоронців вийшли на чергування

Вранці поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків

У Києві сьогодні, 26 травня 2018, у день фіналу Ліги чемпіонів, у другій половині дня і до завершення матчу за порядком стежать 10 тис. працівників усіх відомств системи Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

"Вранці поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків", - повідомили у поліції.

Так, о 6:30 на перехресті вулиць Шота Руставелі і Басейної виникла сварка між групою студентів, які голосно лаялися. Поліцейські, які несуть службу у центральній частині міста, негайно втрутилися і припинили конфлікт.

О 7:55 поліцейські та співробітники Національної гвардії зупинили сварку між чотирма особами у стані алкогольного сп’яніння, які вийшли з нічного клубу на Хрещатику.

Станом на 12:00 ситуація у Києві спостерігалася спокійна. Поліція несе службу на основних локаціях.

Нагадаємо, 26 травня у Києві повідомили про замінування 5 станцій метро. Станом на 15:20 усі станції перевірено, вибухівки не виявлено. Метрополітен працює у штатному режимі.