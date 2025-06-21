За день енергетики заживили домівки майже 20 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

За день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що ворожі атаки тривають. Але енергетики так само не полишають ремонтувати пошкоджені чи зруйновані мережі та обладнання, щойно військові та сапери надають дозвіл на проведення робіт.
Зокрема, у Донецькій області учора вдалося повернути світло у 12,6 тисяч осель після ворожих обстрілів.
Водночас на Дніпропетровщині за той же період енергетики відновили електропостачання 6,6 тисяч домівок місцевих мешканців.
Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.
Додамо, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.
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