За день енергетики заживили домівки майже 20 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що ворожі атаки тривають. Але енергетики так само не полишають ремонтувати пошкоджені чи зруйновані мережі та обладнання, щойно військові та сапери надають дозвіл на проведення робіт.

Зокрема, у Донецькій області учора вдалося повернути світло у 12,6 тисяч осель після ворожих обстрілів.

Водночас на Дніпропетровщині за той же період енергетики відновили електропостачання 6,6 тисяч домівок місцевих мешканців.