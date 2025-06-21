За день энергетики зажили дома почти 20 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах после вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что вражеские атаки продолжаются. Но энергетики так же не оставляют ремонтировать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.
В частности, в Донецкой области вчера удалось вернуть свет в 12,6 тысяч домов после вражеских обстрелов.
В то же время на Днепропетровщине за тот же период энергетики восстановили электроснабжение 6,6 тысяч домов местных жителей.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.
Добавим, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.
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