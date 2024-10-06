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За день енергетики повернули світло майже 14 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: за день енергетики повернули світло майже 14 тис. родин після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

5 жовтня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 13,7 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, на Донеччині, де обстріли щоденно руйнують електромережі. Тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 12,4 тисячі родин. 

Не полишає ворог атакувати і Дніпропетровщину, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі осель. 

Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак. В деяких населених пунктах енергетики ДТЕК робили це вже десятки разів. 

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.

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ДТЕК