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За день энергетики вернули свет почти 14 тысячам семей после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: за день энергетики вернули свет почти 14 тыс. семей после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

5 октября энергетики компании ДТЭК смогли возобновить электроснабжение домов 13,7 тысячи семей на Донетчине и Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, в Донецкой области, где обстрелы ежедневно разрушают электросети. Здесь за сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома 12,4 тысяч семей.

Не покидает враг атаковать и Днепропетровщину, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домов.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах энергетики ДТЭК делали это уже десятки раз.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК попали под обстрел, когда они возвращали людям свет.

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ДТЭК