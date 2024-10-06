За день энергетики вернули свет почти 14 тысячам семей после вражеских атак, - ДТЭК

В частности, в Донецкой области, где обстрелы ежедневно разрушают электросети. Здесь за сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома 12,4 тысяч семей.

Не покидает враг атаковать и Днепропетровщину, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домов.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах энергетики ДТЭК делали это уже десятки раз.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК попали под обстрел, когда они возвращали людям свет.