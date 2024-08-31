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За день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК

Суббота 31 августа 2024 17:42
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За день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК вчера, 30 августа, вернули свет в дома почти 10 тысяч семей Днепропетровской и Донецкой областей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Рината Ахметова.

Юг Днепропетровской области постоянно страдает от вражеских ударов, в результате чего разрушается сетевое оборудование. Здесь 30 августа ремонтные бригады ДТЭК вернули свет более чем в 6,7 тысячи домов в 4 населенных пунктах области.

Тем временем Донецкая область остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все вызовы и опасность в сутки энергетикам удалось с разрешения военных вернуть свет в дома более 2,7 тысяч семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.

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ДТЭК Электроэнергия
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