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За день енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

П'ятниця 16 лютого 2024 15:31
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За день енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК Фото: за день енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

15 лютого фахівці ДТЕК змогли повернути світло понад 9 тисячам родин у 10 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що за останню добу енергетики повернули електропостачання майже 6 тис. родин на Донеччині. Мережі та обладнання тут постійно руйнуються обстрілами, оскільки в області зберігається важка ситуація через активні бойові дії.

Останнім часом почастішали й обстріли Дніпропетровської області. За 15 лютого на півдні регіону енергетикам вдалося відновити енергозабезпечення 3,2 тисяч домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову.

Вони розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, за перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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ДТЕК Електроенергія
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