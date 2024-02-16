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За день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Пятница 16 февраля 2024 15:31
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За день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

15 февраля специалисты ДТЭК смогли вернуть свет более 9 тысяч семей в 10 населенных пунктах Донбасса и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что за последние сутки энергетики вернули электроснабжение почти 6 тыс. семей в Донецкой области. Сети и оборудование здесь постоянно разрушаются обстрелами, поскольку в области сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий.

В последнее время участились обстрелы Днепропетровской области. За 15 февраля на юге региона энергетикам удалось восстановить энергообеспечение 3,2 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова.

Они начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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