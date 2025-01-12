За день енергетики повернули світло 6 тис. сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині не стихають важкі бої. Попри те, що відновлювати світло в прифронтовому регіоні стає все важче, за вчора енергетикам вдалося повернути електрику в домівки 3,5 тисяч родин.

Тим часом 11 січня в результаті ворожих ударів на Дніпропетровщині залишилися без світла 2,5 тисяч родин. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики приступили до відновлень. До кінця дня вони повернули світло в усі домівки, що були знеструмлені.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у грудні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після ворожих обстрілів.