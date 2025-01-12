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За день энергетики вернули свет 6 тыс. семей после вражеских атак, - ДТЭК

Воскресенье 12 января 2025 20:05
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За день энергетики вернули свет 6 тыс. семей после вражеских атак, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет 6 тыс. семей после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 6 тыс. семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области не стихают тяжелые бои. Несмотря на то, что восстанавливать свет в прифронтовом регионе становится все труднее, за вчера энергетикам удалось вернуть электричество в дома 3,5 тысяч семей.

Между тем 11 января в результате вражеских ударов на Днепропетровщине остались без света 2,5 тысячи семей. Как только позволила ситуация с безопасностью, энергетики приступили к восстановлению. До конца дня они вернули свет во все дома, которые были обесточены.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в декабре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов.

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