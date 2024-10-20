За день енергетики повернули світло в 50 населених пунктів після ворожих атак, - ДТЕК

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Попри постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 9 тис. родин у 50 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. 19 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 5,4 тис. родин одного з районів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.