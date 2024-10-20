За день энергетики вернули свет в 50 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 9 тыс. семей в 50 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. 19 октября энергетики ДТЭК вернули свет более 5,4 тыс. семей одного из районов Днепропетровщины.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 25,4 тысячи семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.