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За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики ДТЕК повернули світло жителям понад 10 населених пунктів прифронтової Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зокрема, вчора ремонтні бригади ДТЕК з дозволу військових дісталися до низки пошкоджень та відновили роботу обладнання. Завдяки цьому світло повністю чи частково повернулося у 10 населених пунктів, а 1,9 тисячі родин знову з електрикою. 
 
Водночас південь Дніпропетровської області продовжує потерпати від ворожих атак, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а жителі лишаються без світла. Тут за добу енергетики повернули світло в оселі майже 4 тисячі родин. 
 
Енергетики проводять роботи тільки після того, як отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ. 
 
Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

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ДТЕКЕлектроенергія