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За день энергетики вернули свет 10 населенным пунктам после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 10 населенным пунктам после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет жителям более 10 населенных пунктов прифронтовой Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В частности, вчера ремонтные бригады ДТЭК с разрешения военных добрались до ряда повреждений и возобновили работу оборудования. Благодаря этому свет полностью или частично вернулся в 10 населенных пунктов, а 1,9 тысяч семей снова с электричеством.

В то же время, юг Днепропетровской области продолжает страдать от вражеских атак, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света. Здесь за сутки энергетики вернули свет в доме почти 4 тысячи семей.

Энергетики производят работы только после того, как получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

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