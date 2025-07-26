За день ДТЕК повернув світло понад 12 тисячам родин після ворожих атак

Зазначається, що чергова атака знову призвела до знеструмлень у Дніпропетровській області, де вчора енергетикам вдалося відновити електропостачання майже 10 тисяч домівок місцевих мешканців.

Водночас не стихають бої і у Донецькій області. Попри постійну небезпеку енергетики змогли повернути електрику у 2,2 тисяч осель жителів регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки.