За день ДТЕК повернув світло понад 12 тисячам родин після ворожих атак

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 12 тисячам родин Дніпропетровської та Донецької областей. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що чергова атака знову призвела до знеструмлень у Дніпропетровській області, де вчора енергетикам вдалося відновити електропостачання майже 10 тисяч домівок місцевих мешканців.
Водночас не стихають бої і у Донецькій області. Попри постійну небезпеку енергетики змогли повернути електрику у 2,2 тисяч осель жителів регіону.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки.
Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло в домівки понад 160 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через російські атаки.
Як повідомлялось раніше, за два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 22 тисяч родин. Мова про мешканців Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.
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