За день ДТЭК вернул свет более 12 тысячам семей после вражеских атак

Отмечается, что очередная атака снова привела к обесточиванию в Днепропетровской области, где вчера энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти 10 тысяч домов местных жителей.

В то же время не стихают бои и в Донецкой области. Несмотря на постоянную опасность энергетики смогли вернуть электричество в 2,2 тысяч домов жителей региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.