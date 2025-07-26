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За день ДТЭК вернул свет более 12 тысячам семей после вражеских атак

Фото: ДТЭК вернул свет более 12 тысячам семей за день после атак РФ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 12 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что очередная атака снова привела к обесточиванию в Днепропетровской области, где вчера энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти 10 тысяч домов местных жителей.

В то же время не стихают бои и в Донецкой области. Несмотря на постоянную опасность энергетики смогли вернуть электричество в 2,2 тысяч домов жителей региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.

 

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.

Как сообщалось ранее, за два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 22 тысяч семей. Речь о жителях Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.

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ДТЭКДонецкая областьДнепропетровская областьЭнергетики