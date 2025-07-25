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За дві доби енергетики повернули електрику 22 тисячам сімей після атак, - ДТЕК

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 15:36
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За дві доби енергетики повернули електрику 22 тисячам сімей після атак, - ДТЕК Фото: ДТЕК повернув електрику 22 тисячам сімей за дві доби після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 22 тисяч родин. Мова про мешканців Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

На Донеччині тривають важкі бої, які призводять до постійних знеструмлень мирних міст та сіл. За останні дві доби, попри усі ризики, енергетикам вдалося повернути світло 18,4 тисячам осель жителів прифронтового регіону.

Водночас на Дніпропетровщині за 23 та 24 липня ремонтні бригади відновили електропостачання 1,9 тисяч домівок жителів області. Ще у 1,5 тисяч осель, знеструмлених через обстріли, повернули електрику на Одещині.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло в домівки понад 160 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через російські атаки.

А минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

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ДТЕК Енергетики
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