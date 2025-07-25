За дві доби енергетики повернули електрику 22 тисячам сімей після атак, - ДТЕК

За два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 22 тисяч родин. Мова про мешканців Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

На Донеччині тривають важкі бої, які призводять до постійних знеструмлень мирних міст та сіл. За останні дві доби, попри усі ризики, енергетикам вдалося повернути світло 18,4 тисячам осель жителів прифронтового регіону.

Водночас на Дніпропетровщині за 23 та 24 липня ремонтні бригади відновили електропостачання 1,9 тисяч домівок жителів області. Ще у 1,5 тисяч осель, знеструмлених через обстріли, повернули електрику на Одещині.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.