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За день ДТЕК повернув світло понад 12 тисячам родин після ворожих атак

Україна, Субота 26 липня 2025 16:01
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За день ДТЕК повернув світло понад 12 тисячам родин після ворожих атак Фото: ДТЕК повернув світло понад 12 тисячам родин за день після атак РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 12 тисячам родин Дніпропетровської та Донецької областей. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що чергова атака знову призвела до знеструмлень у Дніпропетровській області, де вчора енергетикам вдалося відновити електропостачання майже 10 тисяч домівок місцевих мешканців.

Водночас не стихають бої і у Донецькій області. Попри постійну небезпеку енергетики змогли повернути електрику у 2,2 тисяч осель жителів регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло в домівки понад 160 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через російські атаки.

Як повідомлялось раніше, за два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 22 тисяч родин. Мова про мешканців Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

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ДТЕК Донецька область Дніпропетровська область Енергетики
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